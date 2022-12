Sublinhagem B.Q.1.1 da Ômicron avança no Vale dos Sinos, revela estudo

Um estudo realizado pelo Laboratório de Microbiologia Molecular (LMM) da Universidade Feevale mostra que o avanço da sublinhagem B.Q.1.1 da Ômicron na região do Vale dos Sinos. Foram submetidas ao sequenciamento genômico 19 amostras foram coletadas entre os meses de outubro e novembro deste ano, sendo oriundas de pacientes residentes em Estância Velha (11), Campo Bom (4) e Novo Hamburgo (2), sendo a linhagem BQ.1.1 prevalente em 44% das detecções.

Os genomas sequenciados foram caracterizados como pertencentes à linhagem Ômicron (100%), das seguintes sublinhagens: Clado 22B - BA.5.1 (1), BA.5.3 (5), BE.1 (1); Clado 22E – BQ.1 (1), BQ.1.1 (8), BQ.1.1.18 (1), BQ.1.22 (1); e Clado 22F – XBB (1). "Atualmente, a VOC – variant of concern ou variante de preocupação – Ômicron é a variante globalmente majoritária. Os resultados demonstram o avanço da sublinhagem B.Q.1.1, conforme observamos em outras regiões do país", afirma o virologista Fernando Spilki, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Universidade Feevale.

Segundo os dados, em 26 de outubro deste ano, houve a detecção precoce da BQ.1.1, em um paciente com histórico de viagem para a Europa, que chegou ao Rio Grande do Sul já apresentando sintomas. "Essa sublinhagem vem confirmando uma tendência de alta na circulação, uma vez que, das nossas amostras sequenciadas de novembro, a maioria foi correspondente a ela (44%)", explica o virologista.

Para realizar o estudo, a universidade alinhou as sequências com genomas completos de SARS-CoV-2 de diferentes variantes. Os resultados foram disponibilizados dados públicos nacionais (Corona-Ômica.BR – MCTIC) e internacionais (Gisaid), além de submissão do trabalho a periódico científico.

Resultado segue tendência mundial

O LMM acompanha, desde janeiro de 2021, o cenário epidemiológico de SARS-CoV-2. Com o surgimento da VOC Ômicron, em dezembro do ano passado, foi comprovado que a variante tem predominado desde janeiro de 2022, dados que acompanham o cenário mundial.

A Ômicron é composta por várias sublinhagens, sendo que, inicialmente, a BA.1, BA.1.1 (Clado 21K) e BA.2 (Clado 21L) eram as mais comuns. "A proporção de sequências relatadas, globalmente designadas como BA.2, foi aumentando em relação à BA.1, o que também pôde ser observado no nosso acompanhamento. Em maio e junho deste ano, a maioria das amostras corresponderam à linhagem BA.2", afirma Spilki.

Estudos apontam que a BA.2 seria mais transmissível do que a BA.1 e mais eficiente em infectar pessoas vacinadas e com uma terceira dose de reforço do que as variantes anteriores.

Os dados mais recentes, de outubro e novembro, confirmam a tendência da circulação das sublinhagens do Clado 22B, especialmente a BA.5.3, que foi detectada em ambos os meses. Nesse período, também houve prevalência de sublinhagens que compõem o Clado 22E, que mundialmente vem sendo relacionado com o novo aumento de casos da Covid-19 em diversos países, incluindo o Brasil.