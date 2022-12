Coleta de resíduos eletrônicos ocorre neste sábado no bairro Tristeza

Ano de Copa. Entre as medidas criativas do comércio, está a propaganda de incentivo pela troca da TV da sala por um aparelho mais moderno. Por outro lado, o descarte de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos não funciona na mesma velocidade. Na busca por promover a destinação correta desses equipamentos pós-consumo e colocar em prática a logística reversa, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fará um drive-thru de coleta no próximo sábado (17), das 9h às 16h, no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre.

Todos os tipos de materiais eletrônicos poderão ser descartados gratuitamente na Praça Comendador Souza Gomes, na avenida Wenceslau Escobar. A atividade conta com o apoio da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), que orienta a verificação de todos os equipamentos que não estão mais funcionando ou estão obsoletos dentro de casa. Todos eles, desde fones de ouvido a geladeira, poderão ser levados até o drive-thru.

O processo de reciclagem tanto de eletroeletrônicos quanto de outros resíduos sólidos visa o retorno do material para a cadeia produtiva. Na Capital, a logística reversa destes equipamentos, prevista pela Política Nacional de Resíduos Sólidos n° 10.388/2020, funciona de forma ativa há pouco mais de um ano, a partir da nova gestão do DMLU.

No entanto, mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidas anualmente pelo mundo, conforme o Monitor Global de Lixo Eletrônico 2020 da Organização das Nações Unidas (ONU). Na América Latina, o Brasil foi o País que mais gerou resíduos eletrônicos, produzindo 1,5 milhão de toneladas, sendo que apenas 3% do lixo eletrônico é reciclado ou descartado de forma correta. O documento também aponta que o lixo eletrônico global chegará a 74 milhões de toneladas em 2030, quase o dobro dos índices atuais.

Ao longo de 2022, entre 35 e 40 toneladas de eletrônicos e eletrodomésticos foram coletadas em Porto Alegre, segundo estimativa do DMLU. Porém, o volume é considerado pequeno, em razão do tamanho da cidade. Um dos principais motivos é a falta de conhecimento da população sobre o destino correto.

"No período que estamos aqui, fizemos mais de 250 ações que incluíam a educação ambiental, no sentido de trabalhar, principalmente, a questão de conscientização das pessoas quanto à segregação e a separação dos resíduos. Vimos que era necessário fazer um evento que fosse voltado para os eletrônicos e eletrodomésticos", explica o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

Com o descarte correto, é possível diminuir o risco da poluição e emissão de gases danosos que afetam os rios, mares e vias. Além disso, o processo da logística reversa produz também impacto positivo na economia, com potencial de gerar mais de 10 mil oportunidades de emprego e movimentar mais de R$ 700 milhões no mercado, segundo o governo Federal.

Durante a ação no próximo sábado, a Equipe de Gestão e Educação Ambiental (Egea) do DMLU estará divulgando os endereços dos sete Postos de Entrega de Resíduos Eletrônicos (Pere) espalhados pela cidade e tirando dúvidas dos contribuintes sobre descarte correto. A lista completa de postos e resíduos que podem ser entregues está disponível no site da prefeitura.