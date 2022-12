Samu recebe mais de 16 mil ligações em novembro em Porto Alegre

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu, em novembro, 16.312 ligações, das quais apenas 42% se confirmaram atendimentos, totalizando 6.838 chamados. Os outros 58% dividiram-se em pedidos de informação fora do contexto de urgência e emergência em saúde (18,56%); ligações interrompidas (14,66%); ligações por engano 14,20%); chamadas repetidas (4,27%); trotes (3,79%); e fora da área de abrangência do Samu (2,15%).

O número total de ligações foi 1,9% menor na comparação com outubro, quando o serviço recebeu 16.640 chamados, dos quais 3.156 por pedidos de informação fora do contexto de urgência e emergência (18,97%), segundo maior motivo dos contatos. Nesses casos, as pessoas ligam para o 192, mas na verdade querem falar com outros serviços de emergência, como Bombeiros ou Brigada Militar.

Ao entrar em contato com o serviço, é importante saber que o Samu atende situações de risco de vida. Para outras informações não relacionadas ao tema, o 192 não deve ser acionado, pois isso pode prejudicar o atendimento de quem precisa.