Sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Uma massa de ar seco domina as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (14) e garante a presença do sol. O dia começa com frio para esta época do ano com mínimas de um dígito em grande parte da Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nos pontos de maior altitude a mínima poderá baixar de 5°C com risco de geada isolada. Por outro lado, a tarde ensolarada irá propiciar gradativo aquecimento com máxima acima de 30°C na Metade Sul, Oeste e Noroeste do Estado. O vento predomina calmo com rajadas do quadrante Sul na grande maioria das regiões.

O tempo firma com previsão de sol e amplitude térmica em Porto Alegre nesta quarta-feira (14). Refresca no começo da manhã com aquecimento gradual à tarde. Na quinta-feira (15) o calor retorna com previsão de máximas em alta. Na sexta-feira (16) a instabilidade retorna com chuva e a temperatura volta a cair.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 4°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 15ºC