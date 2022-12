Defensoria pede afastamento de servidores da Fase por agressão e interdição de unidade em Porto Alegre

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) ajuizou uma ação com o pedido de afastamento imediato de quatro servidores de uma unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase), em Porto Alegre, além da interdição da Comunidade Sócio-Educativa (CSE), no complexo da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre.

O pedido acontece após relatos de agressões físicas e psicológicas contra adolescentes no setor de atendimento especial da CSE, onde os internos cumprem sanções disciplinares. Além disso, os defensores Rodolfo Lorea Malhão, Paula Simões Dutra de Oliveira e Fernanda Pretto Fogazzi Sanchotene ainda solicitam a interdição do uso da ala de isolamento do CSE e o pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no valor de R$ 500 mil, que deve ser destinado a fundo voltado à qualificação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida.

"Um adolescente disse que foi agredido na Fase e a Defensoria, então, requisitou as imagens. As imagens comprovaram integralmente as agressões. O adolescente recebeu uma cabeçada, socos na cabeça - tudo enquanto estava algemado -, foi empurrado e caiu da escada, sem sequer poder colocar as mãos na frente, em razão das algemas. Uma outra servidora viu tudo sem tomar nenhuma providência", explica o defensor público Rodolfo Lorea Malhão.

Após a sequência de agressões, no dia 3 de dezembro, o adolescente ficou isolado na unidade da Fase por dois dias sem que nenhuma providência fosse adotada. O jovem declarou o ocorrido à Defensoria Pública no dia 5 de dezembro.

Tendo ciência dos fatos, comprovados pelas imagens de videomonitoramento da presidência da Fundação, a DPE ouviu todos os 24 internos que estão, atualmente, na unidade. Como resultado, quase a totalidade dos jovens declarou ter sofrido algum tipo de violência física ou psicológica. Apenas três desses não declararam terem sido vítimas dos agentes.

Entre os casos relatados está o de um adolescente que diz ter sido agarrado pelo pescoço, enquanto estava sentado e algemado. O jovem conta que, se fizesse qualquer pedido, iriam lhe "arrebentar e atropelar". O socioeducando também afirma que os agentes ameaçaram injetar remédios em seu corpo em caso de reclamações, além de o amarrar sem roupa em uma maca, onde faria suas necessidades por dias.

Outro interno conta que foi tratado "igual bicho", no período que ficou em atendimento especial. O jovem relata que não podia conversar com outro socioeducando, ou ao menos falar. O adolescente afirma que sofreu ameaças de "ser largado de porquinho", ou seja, com as mãos e pés amarrados para trás, caso não se comportasse.

Em outro depoimento, um adolescente afirma que recebeu tapas na cara e que os agentes lhe disseram que, em caso de outra intercorrência dentro do CSE, ele seria pego entre vários, atado e amarrado. O jovem afirma que nunca contou sobre as agressões pois os funcionários falaram para ele que "não vai dar nada, que o que vale é unicamente a palavra deles".

"Esses adolescentes, que ficavam antes amedrontados de prestar declarações, acabaram, então, por falar todas as violências das quais foram vítimas", declara o defensor público.

Segundo os defensores, mesmo após as denúncias, um adolescente foi levado, novamente, ao atendimento especial, onde ficou sob custódia dos agentes que havia denunciado. Após a chegada ao local, o jovem tentou se suicidar. Segundo o boletim de ocorrência nº 22841/2022/100805, sobre o caso, o interno "arrancou uma parte do cobertor, amarrou na janela e tentou se estrangular". Em seguida, o jovem foi levado para atendimento no Posto da Cruzeiro.

A ação foi ajuizada no Terceiro Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. "O interesse da Defensoria Pública é que esses adolescentes ingressem na Fase e consigam sair com atenção à socioeducação. Com esse tratamento de crueldade e violência, não vamos jamais conseguir que esses adolescentes voltem para a sociedade pessoas melhores do que entraram", afirma Malhão.

Em nota, a Fase afirma que, assim que a direção da CSE soube do fato, comunicou formalmente à Direção-Geral e à Corregedoria da Fundação. "A Corregedoria da Fase abriu os expedientes de apuração antes mesmo da Defensoria Pública ingressar com a ação judicial. Os expedientes estão em fase de apuração, ou seja, em andamento", complementa a fundação. A Fase finaliza dizendo que ainda não pode se pronunciar sobre a ação, pois até o momento não foi citada.