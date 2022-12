Rio Grande do Sul tem clima mais ameno nesta terça-feira

Após uma madrugada de tempo instável e chuva em alguns pontos do Rio Grande do Sul, a tendência é de o tempo secar rápido nesta terça-feira (13). O dia já começa com aberturas de sol no Oeste e em parte do Sul e tem refresco. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre o Norte e o Leste o tempo irá abrir ao longo da manhã com previsão de uma tarde de sol. O vento predomina mais frio do quadrante Sul e como resultado a temperatura sobe menos que nos dias anteriores. Em muitas regiões a máxima oscilará ao redor de 25°C à tarde com uma queda ao redor de 15°C de ontem para hoje.

A expectativa é de um dia que terá instabilidade na madrugada até com chance de temporais, porém, o tempo apresenta melhorias e o sol aparece ao longo do dia em Porto Alegre nesta terça-feira (13). Destaca-se a virada na temperatura com previsão de um dia ameno sob influência do vento Sul e Sudeste.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 17ºC