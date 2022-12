Daer autoriza 300 novos horários de ônibus durante o Verão 2022-2023

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) anunciou autorização de mais de 300 novos horários de ônibus, distribuídos em cem linhas de transporte intermunicipal. A medida começou a valer na última sexta-feira (9). A iniciativa visa facilitar o deslocamento dos usuários às praias gaúchas durante a alta temporada.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, esse aprimoramento nas alternativas de deslocamento foi obtido pela autarquia após um levantamento de demandas realizado junto às empresas de transporte intermunicipal. "Avaliamos quais destinos eram mais procurados e confirmamos que são os municípios localizados no Litoral Norte. Com base nessas informações, incluímos horários na grade atual e itinerários entre as cidades situadas na região", explica o dirigente.

As mudanças ocorrem nas linhas que possuem as seguintes origens: Santa Cruz do Sul; Santa Rosa; Santana do Livramento; Porto Alegre; Caxias do Sul; São Marcos; Gramado; Triunfo; Montenegro; Bagé; Uruguaiana; São Borja; Santa Maria; Itaqui; Canela; Erechim; Alvorada; Cachoeirinha; Novo Hamburgo; Canoas; Rio Pardo; Serafina Correia; Bento Gonçalves; Muçum; Lajeado; Taquari e Viamão. Já os destinos beneficiados são: Cassino; Torres; Arambaré; Capão da Canoa; Capão Novo; Santa Terezinha; Tramandaí; Arroio do Sal; Mariluz; Balneário Pinhal; Oásis do Sul; Salinas; Cidreira; Praia do Peixe; Quintão e Dunas Altas.

Além dessas alterações, o Daer, por meio da Diretoria de Transportes Rodoviários (DTR), deve intensificar as blitze nas estradas com maior volume de tráfego. "O objetivo é preservar a segurança dos passageiros do transporte regular e de fretamento e turismo. Para isso, iremos checar se os veículos apresentam os documentos previstos na legislação. A fiscalização deve ocorrer, principalmente, nos finais de semana com eventos, como o Planeta Atlântida, Carnaval e Festa da Iemanjá", diz Luciana Azevedo, diretora da DTR. De acordo com a engenheira civil, o trabalho acontecerá, ainda, nas estações rodoviárias.

"A equipe de fiscais da autarquia deve se revezar para visitar os terminais, especialmente do Litoral Norte e Sul, a fim de constatar se as instalações atendem aos requisitos previstos no contrato de concessão, que variam de acordo como o tamanho de cada rodoviária. Também devem ser averiguadas as condições dos veículos e o cumprimento dos horários das viagens", finaliza a dirigente.