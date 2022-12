Latrocínios alcançam menor total das séries históricas no mês de novembro e no acumulado no Estado

Os latrocínios no Estado do Rio Grande do Sul, tanto na comparação de novembro de 2022 com igual mês do ano anterior, como no acumulado dos últimos 11 meses, apresentaram redução histórica, com o menor total desde o início da contabilização desse tipo de crime, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

No penúltimo mês do ano, o RS teve um caso de latrocínio, frente a dois casos registrados em 2021. No acumulado de janeiro a novembro a queda é de 18,5%, passando de 54 casos no ano passado, para 44 em 2022. Os dados foram divulgados pela SSP na sexta-feira (9).

Pelo segundo ano consecutivo Porto Alegre zerou o indicador de latrocínio no mês de novembro. O acumulado do ano apresenta o menor total da série histórica, uma redução de 50%, passando de 14 casos em 2021 para sete casos neste ano.

Roubo de veículos mantém tendência de queda

O roubo de veículos também apresentou queda em novembro no Estado. Foram 383 casos no RS, 6,1% menos que no ano anterior. O acumulado de 2022 também permanece em queda, com 9,1% menos que em 2021, porcentagem que representa 411 veículos que deixaram de ser roubados no RS. Na Capital também foi verificada a tendência de queda. Os roubos de veículos em novembro caíram 19,9%, enquanto no acumulado a retração foi de 8,8%, o que representa 154 veículos a menos em comparação com 2021.

Uma das principais políticas desenvolvidas pela segurança pública que visam o combate nesse tipo de crime, a Operação Desmanche, foi retomada nas últimas semanas e mostrou resultados expressivos para a população gaúcha. A 103ª Operação Desmanche, desencadeada no último dia 23 de novembro, em Canoas, resultou na maior apreensão da história da operação, com 646 toneladas de sucata automotiva sem procedência recolhidas.