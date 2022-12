ONG de proteção animal entra com ação contra a CBF por maus-tratos de gato

A entrevista coletiva de Vini Jr. no Catar na semana passada, que teve como participante inesperado um gato, ganhou mais um episódio. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal afirma que entrou com uma ação contra a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) por maus-tratos ao bichano, de acordo com o portal Metrópoles.

A organização explica que, após análise das imagens, a cena configura caso de maus-tratos pela forma como o gato foi manuseado pelo assessor da CBF e que, por isso, ajuizou uma ação civil púbica contra a confederação e solicitou retratação pública. Além disso, pediu pagamento de multa no valor de R$ 1 milhão.

"Esse lamentável fato foi filmado e transmitido ao mundo ao vivo além de configurar maus-tratos a animal se constituiu em um péssimo exemplo para as pessoas. Manchou a imagem do nosso país diante de todo o mundo, em que uma plateia atônita foi obrigada a assistir essa triste cena", afirmou a advogada do Fórum, Ana Paula Vasconcelos, ao portal.