Prefeitura realiza teste rápido de HIV e Sífilis na Orla neste domingo

A prefeitura de Porto Alegre realiza, neste domingo (11), teste rápido para HIV e Sífilis e hepatites B e C na Orla do Guaíba. O serviço estará disponível das 10h às 16h.

Além da testagem, haverá distribuição de preservativos, gel lubrificante, autotestes de HIV, orientações e encaminhamento para tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As ações fazem parte da campanha Dezembro Vermelho contra a AIDS. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul está na liderança nacional em contaminação e mortes por HIV/AIDS e Porto Alegre com o maior coeficiente de mortalidade do país.