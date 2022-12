Calor provoca temporais com rajadas de vento e granizo em áreas isoladas do RS

Depois da temperatura passar dos 30° na sexta-feira (9) e neste sábado (10) em várias cidades gaúchas, o tempo muda em algumas áreas com a chegada de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a ocorrência de chuva moderada a forte entre este sábado e o domingo (11) no Rio Grande do Sul. A chuva deve vir acompanhada de trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h e atingirá áreas isoladas do Oeste e Norte do Estado.

Na sexta, a temperatura chegou aos 40° em estações meteorológicas particulares. Segundo o levantamento feito pela MetSul Meteorologia, os termômetros atingiram 41°C em Alegrete, 40,6°C em Santo Antônio das Missões, 40,5°C em Não Me Toque, 40,3°C em Porto Xavier, 40°C em Itaqui.

Neste sábado, segundo o Inmet, a temperatura mais elevada no Estado foi em São Gabriel, com 36,5°C. Em Porto Alegre, a máxima chegou a 32,9°C.

O forte calor também atinge os vizinhos Uruguai e Argentina. No Uruguai, desde a sexta foram registrados temporais, principalmente no Sudoeste, no departamento de Colonia.