RS registra 66,7 mil casos de dengue em 2022 e 66 mortes

Febre alta, dor no corpo e nas articulações e dor de cabeça são os principais sintomas de dengue. Porém, os mesmos sintomas também acendem o alerta para uma série de outras doenças, incluindo a Covid-19, o que pode confundir quem está com essas manifestações. O Rio Grande do Sul, assim como todo o Brasil, enfrenta um ano atípico em relação à dengue. Em 2022, foram confirmados 66,7 mil casos da doença no Estado, enquanto no ano passado foram 10,5 mil, segundo o painel de monitoramento de doenças virais transmitidas principalmente por mosquitos (Arboviroses), do governo gaúcho.

Entre os motivos para o crescimento do número de casos confirmados, está a infestação do mosquito Aedes Aegypti em 91% dos municípios do RS. Com a presença do vetor da doença em 453 das 497 cidades gaúchas, a probabilidade de casos confirmados aumenta, segundo a responsável pelo Núcleo de Arboviroses do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Cátia Favreto.

"Durante esses dois últimos anos, período em que vivemos uma pandemia, a população acabou esquecendo da dengue e relaxando um pouco com as medidas de proteção ambiental dentro das residências", comenta Cátia. A limpeza é fundamental para evitar a água parada e a proliferação do mosquito.

Neste ano, o Brasil deve bater o recorde de mortes por dengue e pode ultrapassar, pela primeira vez, o número de mil óbitos anuais. Até o dia 19 de novembro, quando foi divulgado o mais recente boletim do Ministério da Saúde, haviam sido registrados 975 óbitos, número muito próximo dos 986 ocorridos em 2015 - o maior índice desde que a doença ressurgiu no País, na década de 1980. O número já é quase quatro vezes maior que o total de mortes do ano passado, quando houve 246.

Dos 975 óbitos pela doença em 2022, 66 ocorreram no RS. O número é significativamente maior do que nos últimos sete anos, quando foram registradas 20 vítimas fatais entre 2015 e 2021. Do número total de óbitos deste ano, quatro ocorreram em Porto Alegre. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), publicado em julho, foram notificados 5.366 casos suspeitos de dengue entre os moradores da Capital, dos quais 3.201 foram confirmados.