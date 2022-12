Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 3 a 9 de dezembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 3 e 9 de dezembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Uma loja de conveniência está nos detalhes finais de instalação junto ao viaduto José Loureiro da Silva. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.

Na próxima semana, a terceira unidade da bandeira Super Tchê Barbaridade, que faz parte da Rede Grande Sul de supermercados, abre no bairro Ipanema. Matéria: Maria Welter. Foto: Maria Welter/Especial/JC.

O maior grupo hoteleiro global irá instalar um complexo com hotel (resort), com lojas e pequenas torres residenciais em Gramado. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: W Escapes/Marriott/Divulgação/JC.

Síndico Torra e Café abriu as portas essa semana no Centro Histórico. Matéria: Isadora Jacoby. Foto: Ramiro Sanchez/Especial/JC.

À frente do Grupo Herval, surgido há 63 anos como madeireira, o CEO da empresa, Agnelo Seger, comemora a transformação da pequena serralheria e fabricante de esquadrias de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, em uma das grandes companhias do País. Matéria: Maria Amélia Vargas. Foto: Grupo Herval/Divulgação/JC.