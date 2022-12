Obra na RSC-392, em Tupanciretã, ganha primeiros quilômetros de asfalto

A pavimentação avança em uma das mais importantes rodovias da região central do Rio Grande do Sul. Os motoristas que transitam pela RSC-392 entre a sede do município de Tupanciretã e a localidade de Santa Tecla já encontram asfalto nos quilômetros iniciais da obra.

Os serviços integram o programa Avançar, do governo do Estado, e contam com investimento previsto de R$ 25 milhões. A meta é pavimentar o trecho de 38,25 quilômetros até o segundo semestre de 2024.

Trata-se de uma rodovia de grande relevância para a economia gaúcha, pois liga a região central ao noroeste do Estado. Dessa forma, serve de rota para o escoamento de parte significativa da produção agrícola e industrial, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza. “Temos o recurso necessário, por isso estamos acompanhando o cronograma das atividades e dando condições para que a pavimentação seja entregue em definitivo”, afirma.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, diz que a RSC-392 conta com frentes de trabalho em todas as etapas da obra. Segundo ele, 4,5 quilômetros estão com revestimento asfáltico sendo implantado, ou seja, na última etapa de pavimentação. Além disso, há outros trechos com base, sub-base e terraplenagem. “O Daer está tomando todas as medidas necessárias para assegurar que essa importante obra mantenha o ritmo adequado e que, ainda no começo de 2023, a comunidade possa usufruir dos primeiros quilômetros concluídos", afirma Faustino.