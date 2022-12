Pacientes de empresa gaúcha terão acesso a orientações médicas on-line do Hospital Israelita

A tecnologia tem sido facilitadora na comunicação entre empresas e o público em diversas áreas, incluindo a saúde. Definida como Telemedicina, pela resolução nº 2.314/22 do Conselho Federal de Medicina (CRM), a medicina mediada por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação (TDCIs), auxilia tanto na assistência, quanto na educação, pesquisa e prevenção de doenças. A partir desta sexta-feira (9), pacientes da organização de saúde PróVida, com sede em Cachoeira do Sul, terão acesso a orientações médicas on-line do Hospital Israelita Albert Einstein, por meio de um aplicativo.

De forma pioneira no Brasil, através da Plataforma Einstein Conecta, a PróVida irá disponibilizar clínicos gerais, pediatras e psicólogos por 24 horas e sete dias por semana. “Com as salas digitais, iremos estender o atendimento para todo Brasil. Isso irá ajudar muito em lugares de difícil acesso, até mesmo dentro do Rio Grande do Sul onde 66% dos municípios possuem menos de 10 mil habitantes e são órfãos de especialistas”, comenta o CEO do Grupo PróVida Leandro Feltrin.

Além da parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, atendimentos com especialistas do próprio grupo PróVida também estarão disponíveis através da telemedicina. Em ambos os casos, haverá pacotes individuais ou familiares. Os pacientes terão acesso ilimitado às consultas, sem restrições por idade. A mensalidade ainda não foi definida de forma exata, mas será na média de R$ 39,00.

Os pacientes serão atendidos em casa ou em uma das 18 unidades do grupo, que atendem 50 municípios gaúchos. “Precisamos entender que o maior consumidor de serviços de saúde são pessoas acima de 65 anos. Elas, muitas vezes, não são totalmente digitais. Então, penso muito nessa questão de inserir o paciente”, diz Feltrin. Nas unidades, o paciente receberá o auxílio de enfermeiros e técnicos tanto para realização da chamada de vídeo quanto para realização de exames.

O evento de lançamento da plataforma ocorreu na tarde desta quinta-feira (8), em Cachoeira do Sul. A cerimônia recebeu representantes do Hospital Israelita Albert Einstein. A parceria entre as duas organizações envolve meses de negociações e também inclui a disponibilização de cursos e capacitações na área médica com profissionais do Einstein para os mais de 500 colaboradores do Grupo PróVida. Igualmente, existe a previsão de um novo plano assistencial com a modalidade Einstein Conecta para a adesão dos antigos e novos clientes da empresa.