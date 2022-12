Onda de calor gera mais desconforto no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Uma massa de ar quente ganha intensidade e gera grande desconforto no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (9). Em muitas regiões hoje será a tarde mais quente desta onda de calor. As informações são da Metsul Meteorologia.

A madrugada e o começo do dia já terão marcas altas de temperatura com previsão de uma tarde escaldante. O calor intenso associado a chegada de umidade pelo Oeste e Sul poderá formar nuvens carregadas com chuva e temporais muito isolados, sobretudo, em cidades da Metade Oeste e Sul. O Litoral terá sol e calor intenso.

A expectativa é de uma sexta-feira (9) com muito sol e com a possibilidade de altos índices de radiação ultravioleta em Porto Alegre. O calor aumenta à tarde. No fim de semana o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva passageira e isolada no sábado (10). Já no domingo (11) o risco é maior para os temporais. O calor segue.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 40°C

Mínima: 10°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 37ºC

Mínima: 20ºC