Recenseadores do Censo reclamam de atraso no pagamento

não preenchimento de vagas de recenseadores Em ritmo mais lento, a coleta de informações do Censo Demográfico, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não será finalizada neste ano. Em todo o Brasil, a conclusão deve ficar para janeiro de 2023. Entre os motivos estão oem algumas regiões, o que inclui o Rio Grande do Sul, e a desistência de alguns que já estavam trabalhando na coleta de dados. Enquanto o órgão enfrenta dificuldades para contratação e manutenção de mão de obra, recenseadores reclamam da demora em receber pelo período trabalhado.

Uma recenseadora no município de Charqueadas, em São Paulo, fez uma reclamação no site ReclameAqui classificando o pagamento como "lenda". "Digo 'lenda' porque pelo que vi quase ninguém recebeu e isso é um absurdo. Eu e tantas centenas de pessoas tivemos que bancar do bolso para ir no tal do treinamento e até hoje não recebi um centavo!", comenta. Após reconhecer o transtorno gerado pela demora do pagamento da ajuda do treinamento, realizado em julho deste ano, o IBGE ajustou a remuneração referente ao período. O pagamento pelo treinamento de cinco dias é de R$ 200,00 para cada.

No entanto, após quatro meses desde o início da pesquisa, os recenseadores passaram a reclamar também do atraso no pagamento pela aplicação do questionário. Os valores variam de acordo com o número de questionários aplicados. "Nos últimos tempos, deu uma melhorada, mas depois de muitas reclamações. Eles atrasaram 25 dias no meu pagamento. As pessoas não estão recebendo nada e eles não comunicam", lamenta um recenseador de Porto Alegre, que prefere que sua identificação seja preservada.

O total corresponde a 78,73% da população projetada (213 milhões). Até 5 de dezembro, o IBGE recenseou 168 milhões de pessoas no País, localizadas em quase 59,2 milhões de domicílios.No Rio Grande do Sul, 9 milhões de pessoas foram recenseadas, o que corresponde a 80% dos municípios. A meta, conforme o coordenador operacional do Censo 2022 do RS, Luis Eduardo Puchalski, é concluir 100% dos municípios ainda neste ano para em janeiro finalizar a revisão.

O atraso acende um alerta porque o IBGE tem de entregar dados populacionais para o Tribunal de Contas da União (TCU) até 26 de dezembro. A medida é necessária para os cálculos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), fonte de recursos para as prefeituras. A divisão é feita de acordo com o número de habitantes.