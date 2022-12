Pesquisa da Unisinos desenvolve teste rápido para monitoramento de sífilis

Uma pesquisa da Unisinos, em São Leopoldo, está trabalhando na fabricação de teste rápido para monitoramento de sífilis, o Rapidsifi. Em fase inicial de desenvolvimento, o teste promete ser menos invasivo, idêntico ao da coleta de glicose na ponta do dedo, e mais rápido, fazendo com que o acompanhamento dos tratamentos também seja mais eficaz e ágil. Isso é essencial para a regressão da doença, especialmente nas grávidas, grupo de risco, em que as consequências da infecção podem ser trágicas, com má formação do feto ou óbito do bebê.

segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A iniciativa surge em um momento de preocupação para as autoridades em saúde. No Brasil e no Rio Grande do Sul, o número de casos da Infecção Sexualmente Transmissível (IST) tem registrado aumento. Até junho deste ano, 7.241 pessoas foram diagnosticadas com sífilis adquirida no Estado,Desse total, 3.595 são mulheres e 1.830 são gestantes. Já em 2021, foram 4.987 mulheres grávidas com a infecção, maior número desde 2010, quando a doença passou a ser de notificação compulsória. No ano passado, 7 bebês gaúchos morreram no primeiro ano de vida devido à sífilis congênita, transmitida durante o parto. "Vivemos um cenário epidemiológico crítico", analisa a farmacêutica professora da Escola de Saúde da Unisinos e coordenadora da pesquisa Rapidsifi, Priscila Lora.

O tratamento da sífilis durante a gravidez é essencial para evitar os piores desfechos. Conforme os dados da SVS, neste ano, apenas 53 bebês nasceram com sífilis congênita quando as mães realizaram tratamento adequado contra 447 quando o tratamento foi inadequado, 251 quando não foi realizado e 162 quando foi ignorado.

Uma das razões que explicam os tratamentos pouco efetivos, segundo a coordenadora da pesquisa para Rapidsifi, é a demora nos testes de monitoramento. "Quando a paciente não responde bem ao primeiro tratamento, é necessário que ela consiga saber disso rapidamente para repeti-lo", explica Priscila. Os testes convencionais de monitoramento costumam ficar prontos em 2 dias, mas a pesquisadora ressalta, ainda, que é preciso considerar os deslocamentos e marcação de consulta.

De fato, esses fatores não podem ser desconsiderados no tratamento quando os casos se concentram nas mulheres menos escolarizadas, mais pobres e que, tantas vezes, não tem condições financeiras e emocionais de realizar deslocamentos. "É um tema delicado. Com o teste rápido, agilizamos a jornada do paciente", contextualiza a professora. Ainda de acordo com os dados, 1.048 mulheres gestantes diagnosticadas em 2022 tinham Ensino Superior incompleto. Entre as que tinham superior completo, apenas 19 foram diagnosticadas. Outras 763 mulheres grávidas com sífilis não tinham dados de escolaridade informados.

Além disso, os testes, além da indicação da tratamento, servem também para acompanhar a evolução da infecção no corpo da grávida. "Precisamos que os testes sejam padronizados também. Hoje em dia eles ficam muito na mão do profissional da saúde. Com o Rapidsifi, a detecção é feita pelo método de eletroquímica, avaliando a quantidade de anticorpos no sangue", aponta Priscila.

A pesquisa está em nível inicial de execução e, em 2023, o projeto deve receber validação em ambiente laboratorial no mês de setembro. A próxima etapa é a de análise de disponibilidade para o mercado. "A gente começou a desenvolver a pesquisa após ouvir uma demanda dos profissionais de saúde de São Leopoldo", narra. A professora, que também é CEO da startup Biosens, incubada pela Unisinos e parceria da pesquisa, garante que o teste só será viabilizado no mercado se obtiver os mesmos níveis de confiabilidade dos testes convencionais.

A pesquisa foi contemplada pelo edital Catalisa ICT. Além disso, conta com um fomento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que envolve o uso de nanomateriais para biossensores. O aporte para o desenvolvimento do Rapidsifi é de R$ 1 milhão. "Para mim é uma realização conseguir levar essa pesquisa à diante. É como se estivesse retribuindo todo conhecimento que recebi em minha formação", reflete Priscila.

O que é a sífilis?

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que, se não tratada precocemente, afeta vários órgãos do corpo humano, como os olhos, a pele, o cérebro, o sistema nervoso e o coração. Os sintomas vão desde pequenas feridas nos órgãos genitais, que somem sem deixar cicatrizes, até manchas vermelhas na pele, na mucosa da boca, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Em estágios mais avançados, essa infecção compromete o sistema nervoso central, com inflamação na aorta, lesões na pele e nos ossos.

A doença é extremamente perigosa principalmente para gestantes. Além de sofrerem

com os sintomas, podem transmitir para os filhos em qualquer momento do parto ou durante a

própria gravidez, na chamada sífilis congênita. Pacientes com a infecção podem iniciar o tratamento gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Basta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, realizar o teste rápido e fazer uso dos medicamentos.