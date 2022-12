Relatório da Subcomissão que fiscalizou filas das provas práticas da CNH é aprovado na Assembleia

As filas das provas práticas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram fiscalizadas no Rio Grande do Sul pela Subcomissão formada para acompanhar o represamento dos exames práticos de direção e a redução do número de provas diárias. O relatório final da Subcomissão foi aprovado nesta quinta-feira (8), por unanimidade, pela Comissão de Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa. Os trabalhos foram conduzidos pelo relator, deputado Giuseppe Riesgo (Novo) e equipe. A estimativa é que mais de 110 mil pessoas ainda aguardam para realizar o exame no Rio Grande do Sul. Com o objetivo de entender o problema que afeta milhares de gaúchos, o parlamentar realizou reuniões com o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS) e com os representantes dos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Riesgo destacou no relatório para a necessidade de regionalização do Detran/RS, tendo em vista que a maior parte dos servidores do departamento estão alocados em Porto Alegre e precisam se deslocar para aplicarem os exames práticos de direção. Outro ponto citado pelo deputado é uma mudança no atual sistema de gratificação para os examinadores. Atualmente, o valor é pago ao servidor independentemente do número de exames por ele aplicados. De acordo com Riesgo, a gratificação deve ser paga conforme o número de provas aplicadas pelo examinador. “Essa é uma medida que beneficia o bom servidor e cria um incentivo para que mais provas sejam aplicadas ao dia, diminuindo as filas que crescem a cada mês”, mencionou.

O deputado afirmou que não um único responsável pelo problema, mas um conjunto de fatores. O deputado explicou que a pandemia da Covid-19 em 2020 represou os exames práticos de direção e reduziu o número de provas diárias no período. Uma das soluções do Detran/RS foi a prorrogação dos Denarcs, o registro nacional de habilitação, medida que se repetiu em 2021 e 2022. Agora, para agilizar o serviço, o Detran/RS está habilitando servidores para ajudar na realização das provas, para promover a regionalização da autarquia e mudança na gratificação dos examinadores, com envio de projeto à Assembleia Legislativa para que a gratificação seja aplicada pelo número de provas aplicadas pelo examinador.