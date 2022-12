Estado repassa mais de R$ 1 milhão para obras em hospitais de Alvorada e Cachoeirinha

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) assinou nesta quarta-feira (7/12) convênios com o Hospital de Alvorada e com o Hospital Padre Jeremias, de Cachoeirinha, no valor total de mais de R$ 1 milhão. Ambas instituições são administradas pela Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), e os recursos serão utilizados para readequações e melhorias nas redes elétricas.

Para o Hospital de Alvorada, o convênio tem valor de R$ 734 mil, enquanto para o Padre Jeremias, o repasse é de R$ 338 mil. As informações são do governo do Estado.

Conforme o coordenador da Unidade Hospitalar da fundação, Carlos Alberto Grossini, as reformas são necessárias para atender a demanda de eletricidade das instituições.

No ato de assinatura dos convênios, o diretor presidente da fundação, Marne de Freitas Gomes, destacou as novas conquistas para o hospital e a parceira com a SES. A FUC administra ainda o Hospital de Viamão e o Hospital de Cardiologia em Porto Alegre. A entidade também é a contratada pela SES para a prestação de serviços no Hospital Regional de Santa Maria.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, destacou os trabalhos da fundação em prol de um acesso a serviços de qualidade focados na melhoria de vida das pessoas.