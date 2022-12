A temperatura máxima no Rio Grande do Sul pode chegar aos 40ºC

A onda de calor entra em uma fase mais quente a partir desta quinta-feira (8) no Rio Grande do Sul. A expectativa é de tempo firme com sol desde as primeiras horas da manhã com previsão de aquecimento rápido. As informações são da Metsul Meteorologia.

Por volta do meio-dia desta quinta-feira (8) a temperatura estará ao redor de 33°C em muitas cidades do Oeste. A temperatura máxima do dia deverá oscilar ao redor de 37°C a 39°C do Centro ao Oeste. Os modelos meteorológicos indicam a possibilidade de chuva muito isolada e passageira na região que podem até mesmo acentuar a sensação de abafamento no Estado.

O tempo fica firme e ensolarado nesta quinta-feira (8) e amanhã em Porto Alegre com previsão de calor. No fim de semana a umidade irá formar nuvens e elevar a sensação de abafamento e o desconforto. Os modelos meteorológicos indicam maior risco de chuva e até temporais para o domingo, a partir da tarde.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 40°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão de tempo para quinta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 20ºC