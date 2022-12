RS se prepara para forte onda de calor com máximas de até 40ºC no final de semana

O verão inicia daqui exatamente duas semanas, no dia 21 de dezembro, mas o calor característico desta estação já abrange o Rio Grande do Sul e a tendência é que ele seja ainda mais forte nos próximos dias. Os termômetros no Estado podem marcar temperaturas acima dos 40ºC no final de semana que se aproxima. As informações são da Metsul Metereologia.

Uma forte onda de calor que atinge a Argentina está chegando no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (7), o país vizinho passa pelo quarto dia em que os termômetros marcam temperaturas acima de 40ºC em algumas províncias. Ontem, terça-feira (6), foi registrado a máxima de 43,5ºC em Rivadavia. E é este calor que está se aproximando do Estado, mas com menos intensidade.

previsão para esta quarta é de máximas entre 36ºC e 38ºC no RS . Para o final de semana, é esperado que as máximas se aproximem ou ultrapassem os 40ºC. O calor mais intenso deve chegar em datas diferentes, dependendo da região do Estado. Na Metade Oeste, quinta (8) e sexta-feira (9) devem ser os dias mais quentes, enquanto a Grande Porto Alegre deve ser atingida com mais vigor mais tardiamente, na sexta e no sábado (10).

Esta bolha de calor se assemelha à que atingiu o Rio Grande do Sul em janeiro de 2022, quando os termômetros registraram por 13 dias seguidos máximas acima dos 40ºC. Apesar disso, o fenômeno deve ser menos intenso que o do início deste ano. A expectativa é que o recorde de calor no Estado, de 41,7ºC, não seja ultrapassado. Mas isso não significa que os dias serão tranquilos,. As recomendações para a população são tomar bastante água, evitar se expor ao calor por muito tempo e passar protetor solar caso vá às ruas.