Associação Família Imigrante organiza brechó e ceia de Natal para mais de 200 famílias

A Associação Família Imigrante está organizando um brechó para o próximo sábado (10) e uma pequena confraternização no domingo (11) para poder receber mais de 220 famílias haitianas, senegalesas, venezuelanas, uruguaias e afegãs, que tiveram que abandonar suas casas e países de origem e vir para o Rio Grande do Sul, especificamente, Porto Alegre, para buscar novas oportunidades. A meta é arrecadar 500 cestas de alimentos até o final do ano.

De acordo com a idealizadora e coordenadora do projeto, Neusa Batezini Scherer, a maior dificuldade é conseguir alimentos. “Quase desistimos de realizar a nossa Festa de Natal, mas estamos organizando o brechó, um dia antes, justamente para podermos receber doações e levantarmos mais renda”, explica.

A Associação iniciou, oficialmente, em maio de 2015. Em um primeiro momento, a coordenadora foi chamada por uma colega da área da Saúde para atender alguns imigrantes que estavam alojados no Vida Centro Humanístico, onde fica a entidade. “Daquele dia em diante nunca mais me afastei”, confessa. Em 2021, Neusa, que é aposentada, pediu demissão do emprego que tinha na Saúde, para focar apenas na ONG. “Tive que optar pelos imigrantes”, revela.

Como ajudar:

Brechó da Associação Família Imigrante

Local: na Sala 640, onde fica a entidade

Horário: das 10h às 17h

Associação Família Imigrante

CNPJ: 48.469.323/0001-55

Banco do Brasil - 001

Agência: 0661

Conta: 104500-8

PIX: 48.469.323/0001-55 (Chave CNPJ)