Rio Grande do Sul tem sol e calor nesta quarta-feira

A quarta-feira (7) começa com a presença de nuvens baixas e/ou nevoeiros em trechos do Norte e Leste do Rio Grande do Sul. O ar mais quente que ingressa nos baixos níveis da atmosfera pode provocar inversão térmica o que favorece os nevoeiros nas primeiras horas da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde, porém, a expectativa é um dia ensolarado com previsão de forte aquecimento. As máximas devem oscilar entre 36ºC e 38°C no Centro e Oeste do Rio Grande do Sul. A umidade relativa do ar despenca nessa região com índices que poderão oscilar ao redor de 20%.

O sol predomina ao longo desta quarta-feira (7) em Porto Alegre. A expectativa é de um dia que poderá começar com variação de nuvens, porém, a tarde será de tempo aberto e ensolarado. Nos próximos dias o calor ganha força e a temperatura sobe rapidamente com desconforto.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 38°C

Mínima: 15°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 19ºC