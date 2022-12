Projeto entrega livros a escolas municipais de Porto Alegre

As escolas municipais Vereador Carlos Pessoa De Brum e Grande Oriente, de Porto Alegre, receberam acervos de livros nesta segunda-feira (6). Elas integram o projeto Biblioteca POA 250 anos, que incentiva a cultura, literatura e visa atrair novos leitores.

A iniciativa já entregou 25 acervos de livros doados para diversas bibliotecas e ainda pretende alcançar o número de 100 coleções entregues. A idealizadora, Adriana Laste, conta que o principal objetivo é o incentivo à leitura nas comunidades.

“Nós fazemos uma curadoria bem especializada, trazendo diversos gêneros, entregamos 23 estilos diferentes de gêneros literários para, justamente, proporcionar essa diversidade e alcançar mais estudantes”, explica. O projeto é executado através do financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem a realização da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Além disso, conta com patrocinadores.

Entre as instituições incluídas, estão escolas públicas, ONGs e presídios. É feito um mapeamento da necessidade e perfil do lugar, com a colaboração de patrocinadores. No acervo entregue à escola Municipal Vereador Carlos Pessoa De Brum, que conta com 1,3 mil alunos de Ensino Fundamental e EJA, a patrocinadora foi a Panfácil. “Sempre estamos de olho em ações que podemos desenvolver com as comunidades perto de nós, e esse foi um projeto que logo nos encantou”, expos Ana Cristina Stein, representante da empresa.

Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o País perdeu mais de 4,6 milhões de leitores nos últimos anos. Sendo assim, acaba sendo difícil atrair e manter jovens a ter hábitos de leitura.

Eduardo Alves Moraes, 16 anos, estudante do 8° ano da escola Vereador Carlos Pessoa De Brum, localizada na Restinga, conta que seu interesse pela leitura surgiu na escola. “Gosto de ler quadrinho e mangás, tem bastante ação e imagens. Comecei a ler na escola mesmo, depois que uma professora me incentivou a começar a ler e escrever, então acabei me interessando por desenhar também. E nisso, minha leitura e escrita melhoraram”, diz Eduardo.

Além da renovação dos acervos, o projeto conta com oito atividades de contação de histórias e uma oficina de contrapartida social, ministrada pela escritora Paula Taitelbaum no formato vídeo-aula.