No Moinhos, comida coreana e amor ao futebol atraem torcedores no Jogo do Brasil

No bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, as ruas estavam vazias de pedestres e muitas lojas estavam fechadas na tarde de hoje. Algo que pode até soar incomum para uma segunda-feira (5) normal, embora, é verdade, essa não seja uma segunda-feira normal. Foi dia de Copa do Mundo e de jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, momento em que muitos funcionários foram liberados mais cedo para assistir à partida. Assim, sem movimento nas ruas, na Avenida 24 de outubro, a festa ficou por conta dos carros que buzinavam incessantemente aos ambulantes que vendiam camisetas do Brasil e vuvuzelas nas sinaleiras. Mas engana-se quem pensa que os torcedores não estavam prestigiando o time de craques.

Bastou caminhar um pouco para, perto dali, na Rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, encontrar o bar Okpo, que se preparava para transmitir o jogo. O brasileiro de origem coreana, Jonas Kang Kim, dono do bar, disse que iria torcer para a Coreia, embora não acreditasse na vitória. E, assim, pouco a pouco, antes das 16h, os lugares foram sendo ocupados, inclusive na calçada, onde os clientes ficaram de olho na televisão através das janelas. O estabelecimento, que traz referências ao país asiático, com pinturas nas paredes que remetem ao Nanquim, tinta muito utilizada na arte do país, e com espaços inspirados em "Pochang Macha" – o "street food" da Coreia do Sul – estava cheio de brasileiros, que vestiam o manto da seleção brasileira, mas que queriam se divertir em um local com a temática coreana em clima de companheirismo.

"A comunidade coreana em Porto Alegre é muito pequena, são umas 25 famílias só. Nossa ideia, na verdade, é levar a cultura para as pessoas daqui, trazemos muito da história, mas com modernidade e adaptando à realidade brasileira. Fizemos um espaço para as pessoas sentarem no chão, como é nosso costume, mas com espaço para que os clientes consigam colocar os pés, porque não é costume cruzar as pernas para comer no Brasil", explicou, apontando para um canto do estabelecimento onde almofadas verdes dentro de uma espécie de vale faziam referência ao modo de almoçar dos coreanos. No local, o cardápio também oferecia aos brasileiros opções coreanas de comidas e bebidas, como o drink Soju, um destilado feito de arroz.

Entre os torcedores no bar coreano estavam os amigos de Jonas, Marina Kepler, Fernando Pereira e Henrique Jung. "Viemos prestigiar o amigo, mas torcer para a Coreia já é demais", concordaram em meio a risadas. Eles são frequentadores do estabelecimento e adoraram a ideia de transmitir o jogo. "Você viu o pai do Jonas atuando no Instagram? Bom demais!", comentou Fernando. Na rede social, o pai de Jonas e o filho fizeram um vídeo humorístico em que se esbarravam na calçada e se encontravam para assistir à partida no bar. Por cima da camisa básica amarela, Jonas logo colocou a camiseta oficial da Coreia. O resultado, no entanto, não foi o desejado pelo empresário. O Brasil nocauteou a Coreia, com um placar que encerrou em 4 a 1. "O nosso futebol está melhorando bastante, mas o Brasil é pentacampeão", considerou.