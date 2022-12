Centro e Oeste do Rio Grande do Sul terão temperaturas elevadas

O tempo começa a secar no Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira (6). O ar mais seco predomina em grande parte do interior com céu claro e tempo ensolarado desde as primeiras horas da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Sul e Leste do Rio Grande do Sul ainda resta umidade com certa variação de nuvens no turno da manhã. A tarde terá predomínio de tempo firme com eventual chuva esparsa e passageira em parte do Norte. O calor será intenso com marcas que poderão oscilar entre 35ºC e 37°C do Centro ao Oeste. A umidade fica muito baixa no interior.

Hoje começa um período de tempo muito seco e quente em Porto Alegre. As nuvens até aparecem pela manhã com expectativa de tempo firme e ensolarado à tarde. O calor ganha força na segunda metade desta semana e deverá predominar ao menos até o domingo.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 37°C

Mínima: 15°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 18ºC