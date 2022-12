Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 26 de novembro a 2 de dezembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 26 de novembro a 2 de dezembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Depois de quatro meses de reforma para vestir nova marca e cores, o pavilhão gigante na Zona Sul de Porto Alegre reabriu nesta sexta-feira (25). Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Atacadão/Divulgação/JC.

Os novos painéis para ações de publicidade instalados próximos a paradas de ônibus de Porto Alegre têm gerado reclamações de moradores. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.

Parque Pontal, que fica em frente ao novo empreendimento que deve ser aberto em abril de 2023 na capital gaúcha, o Pontal Shopping. Matéria: Patrícia Comunello Guerra (Minuto Varejo). Foto: Patrick Carrion/Divulgação/JC.

Estabelecimento do cantor e empresário Edgar Pozzer foi o mais duradouro do segmento na capital gaúcha. Matéria: Marcello Campos. Foto: Marcello Campos/Especial/JC.

Depois de dois meses com o documento em sua mesa, o prefeito Sebastião Melo (MDB) assinou a listagem final do inventário de imóveis protegidos no bairro Petrópolis. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: Tânia Meinerz/JC.