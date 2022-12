Audiência pública debate fechamento de cursos de pós-graduação em universidades particulares

Alternativas para a extinção de 12 cursos do Programas de Pós-Graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e da Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (Pucrs) estiveram em debate na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (2). Em audiência pública proposta pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e conduzida pela deputada estadual Luciana Genro (PSOL), representantes das instituições de ensino e de entidades estudantis apresentaram suas posições e ouviram as contrapartidas.

“A situação é preocupante porque, além dos fechamentos dos cursos, muitos professores foram demitidos. Mas nós sabemos que estes problemas não se limitam à Unisinos e à Pucrs, mas afetam todas as universidades privadas e comunitárias que não são 100% financiadas pelo governo e têm sofrido as consequências da política destruidora do governo Bolsonaro”, destacou a deputada na abertura da reunião.

Segundo a coordenadora do Diretório Central de Estudantes (DCE) da Unisinos, Rosana Carpena da Silva, a decisão “pegou todo mundo de surpresa em julho, e ainda não entendemos os motivos claros para estes encerramentos, visto que são cursos muito bem conceituados e que ainda têm procura. Precisamos trazer isso a público, porque as conversas internas não levaram a resultados”.

Da mesma opinião, a presidente do DCE da Pucrs, Anne Moraes de Franco, lembrou que o PPG de Serviço Social da instituição “é o único no Estado que tem a possibilidade de doutorado e é o único na Região Sul do País com a nota sete na Capes”. Para Anne, “a falta de abertura de novos vestibulares de graduação neste curso, que ocorre desde 2022, também colabora para a baixa procura na pós”.

Entre as alternativas, o coordenador da Ação Libertadora Estudantil, Fernando Fontoura, sugere que, em vez de se fechar os PPGs, unam disciplinas similares em uma mesma pasta. “Esta não é a solução, mas um caminho, pois existem estudantes que estavam sendo orientados por professores demitidos e outros que estavam em processo seletivo encerrados de uma hora pra outra”, completou Fontoura.

De outro lado, os representantes das universidades alegam redução no número de alunos e poucas ações e programas desenvolvidos pelo Estado em prol da manutenção destes cursos. Para a diretora de Pesquisa e Pós-graduação da Unisinos, Maura Corcini Lopes, “o que aconteceu nessas duas comunitárias é só a ponta do iceberg. Temos uma função social e precisamos políticas públicas, porque nós vivemos de mensalidade. Nossa estrutura é toda pensada para uma grande quantidade de estudantes e se você reduz em menos de 50% este número, precisamos encontrar saídas”.

Na avaliação do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Pucrs, Carlos Eduardo Lobo e Silva, esta crise nas faculdades comunitárias tem uma questão que vai além do corte de bolsas. “A Pucrs trabalha com o tripé de graduação, pós-graduação e pesquisa, que precisa estar bem equacionado para que tenha sustentabilidade econômica. Nós tivemos uma queda muito grande no número de alunos de graduação e este tripé ficou torto. Perdemos muitos alunos nos últimos 10 anos e mantivemos os cursos, mas chegou um momento que precisamos reajustar, até para que os cursos não percam a sua excelência e disso não vamos abrir mão”, ressaltou.