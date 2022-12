Santa Casa de Porto Alegre recruta pacientes para 19 estudos

Conduzindo pesquisas nacionais e internacionais, o Centro Multidisciplinar de Pesquisa Clínica da Santa Casa de Porto Alegre conta com 19 estudos abertos para recrutamento de pacientes. Os critérios e demais informações sobre cada um deles estão disponíveis em pesquisa.med.br/estudos.

Os estudos consistem na inclusão do paciente no protocolo, acompanhamento e monitoramento para avaliar o desfecho do tratamento. Nesse processo, o paciente conta com uma equipe completa, com médicos, enfermeiros, biomédicos e farmacêuticos, todos com experiência no acionamento dos protocolos de assistência para proporcionar segurança no tratamento dos voluntários.

“A pesquisa clínica é uma oportunidade real que os pacientes podem ter para acessar as melhores tecnologias e, consequentemente, ter os melhores desfechos dentro das suas condições”, explica a gerente de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, Roberta de Almeida.

Além dos estudos, o Centro Multidisciplinar de Pesquisa da Santa Casa conduz também programas de acesso expandido e de uso compassivo há mais de 20 anos. Nesse período aprovou mais de 200 estudos clínicos em seu Comitê de Ética, possibilitando o acesso a tratamentos diferenciados para inúmeros pacientes.