VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

Copa do Mundo eliminação da Alemanha O Brasil volta a campo e encerra a rodada da fase de grupos danesta sexta contra Camarões. A semana foi agitada na competição e marcada por surpresas, como ae classificação do Marrocos após 36 anos.

Mercado Público de Porto Alegre está com disputa aberta para dez bancas . Há 21 anos não era lançada concorrência para espaços no empreendimento com 153 anos. O pregão eletrônico acontecerá no dia 19 de dezembro.

governo do RS vai leiloar o Cais Mauá, Corsan e o Jardim Botânico em dezembro . Os certames estão agendados para os dias 8, 12 e 20 deste mês.

com alta nos Serviços e na Indústria, PIB varia 0,4% no terceiro trimestre Na economia,e inflação do aluguel cai 0,56% em novembro. O índice tem alta de 4,98% no ano