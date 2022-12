Polícia Federal deflagra operação contra crimes financeiros

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira (1) a Operação Mercator de repressão a crimes financeiros como evasão de divisas, câmbio ilegal, lavagem de dinheiro, além de organização criminosa, na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. Os policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos municípios do Chuí e Santa Vitória do Palmar. Na ação, foram apreendidos aproximadamente R$ 90 mil, documentos, telefones celulares, mídias e duas armas de fogo. Também foram realizadas duas prisões em flagrante por posse de arma de fogo.

Também foram executadas medidas de constrição de bens e valores, com o bloqueio de contas bancárias de duas empresas da região e demais envolvidos. Foi determinada a indisponibilidade de até R$ 30 milhões, bem como a restrição de transferência de veículos pertencentes aos principais investigados. Além dessas medidas, foram decretadas a impossibilidade de comunicação entre os investigados, a proibição de gestão dos estabelecimentos e o comparecimento periódico ao juízo.

A investigação teve início a partir do compartilhamento de provas pela Delegacia de Araguaína (Tocantins), que indicava a remessa de valores ilícitos para estabelecimento investigado na Operação Mercator. O grupo estabelecido na região seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores ao Uruguai, com a transposição física de dinheiro em espécie, em conexão com casas de câmbio do país vizinho.

Entre 2019 e 2021, a organização recebeu aproximadamente R$ 30 milhões, a maior parte com indícios de origem ilícita e provável destino ao exterior. O nome escolhido para a Operação traduzido do latim significa comerciante. O que se deu em razão de o principal alvo ser responsável por dois grandes estabelecimentos comerciais da região, os quais movimentaram elevada quantia com suspeita de origem ilícita.