Dia de Luta contra a Aids tem testagem na Praça da Alfândega

Ação motivada pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza testagens para HIV, sífilis e hepatites B e C nesta quinta-feira (1º), na Praça da Alfândega, Centro Histórico da Capital. Das 9h às 16h, o ônibus do projeto Fique Sabendo estará estacionado próximo ao Memorial do Rio Grande do Sul.

Segundo o site da prefeitura de Porto Alegre, as pessoas diagnosticadas reagentes a alguma dessas doenças receberão orientações e acesso a tratamento. Também serão distribuídos preservativos, gel lubrificante e orientações quanto à importância da prevenção. Haverá rodas de conversa sobre temas como estratégias de enfrentamento a infecções sexualmente transmissíveis e cenário epidemiológico na Capital, além da exibição de vídeos educativos.

A partir das 13h30, será realizado seminário pelo dia de luta de combate mundial do HIV/Aids. O evento ocorre no auditório Ruy Cirne Lima do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região (av. Praia de Belas, 1100 – bairro Praia de Belas).

Porto Alegre oferece tratamento a pessoas diagnosticadas com o vírus HIV desde 2014, e não apenas em casos de Aids. Testes para infecções sexualmente transmissíveis, orientações e acesso a preservativos estão disponíveis também nas 132 unidades de saúde da cidade (veja a lista de postos) e no Serviço de Atendimento Especializado Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico).

Balanço

Segundo Boletim Epidemiológico de HIV/Aids do Ministério da Saúde, edição de 2021, Porto Alegre é a segunda capital do país com maior taxa de detecção de Aids, com 41,9 casos/100 mil habitantes, o que significa três vezes mais detecção de casos de Aids que o Brasil e duas vezes mais casos de Aids que o estado do Rio Grande do Sul, proporcionalmente.

Está em primeiro lugar em detecção de casos de gestantes com HIV, com 17,1 casos/1.000 nascidos vivos, e também com maior mortalidade, apresentando 24,1 casos de óbito por Aids/100.000 habitantes. No indicador "mortalidade por Aids", as taxas são seis vezes maiores que as do Brasil e três vezes maiores que as do Estado.