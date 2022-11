Rio Grande do Sul tem calor e sensação de abafamento nesta quinta-feira

O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul, porém, algumas áreas terão períodos de maior nebulosidade nesta quinta-feira (1º). A massa de ar quente traz outro dia de calor e com maior abafamento. As informações são da Metsul Meteorologia.

Com a massa de ar quente, nuvens de chuva se formam e deverá chover em diferentes regiões. Espera-se chuva em pontos do Norte do Rio Grande do Sul, na Metade Leste e mais a Oeste, na região de Uruguaiana. A chuva será irregular e localizada.

O sol aparece com nuvens no decorrer desta quinta-feira (1º) em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Ocorrem momentos com mais nuvens. Áreas de instabilidade que se formam no Leste podem causar chuva passageira. O dia começa com amanhecer agradável, mas será quente e com sensação de abafamento.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 14°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 20ºC