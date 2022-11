Rio Grande do Sul tem sol e nebulosidade nesta quarta-feira

O sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (30), mas com nuvens na maioria das localidades. Ocorrem períodos de maior nebulosidade em pontos do Norte e do Leste com maior instabilidade no paredão da Serra junto à costa em Cambará do Sul e São José dos Ausentes. As informações são da Metsul Meteorologia.

Chove isoladamente e de forma passageira em pontos das Metades Norte e Leste do Rio Grande do Sul, mas as precipitações são muito irregulares. O dia começa com marcas agradáveis, mas a tarde é de calor com maior aquecimento na Metade Oeste. O vento do quadrante Leste persiste com rajadas fortes em alguns momentos.

O sol aparece com nuvens mais uma vez nesta quarta-feira (30) em Porto Alegre e Região Metropolitana, mas ocorrem alguns períodos de maior nebulosidade e há chance de chuva ou garoa isolada e passageira, especialmente depois do meio-dia. O amanhecer é de temperatura agradável, mas a tarde é quente e novamente com rajadas de vento de Leste.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 14°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 19ºC