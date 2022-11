Metade Norte e do Leste podem ter chuva irregular nesta terça-feira

O sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul, mas grande parte das cidades terá ao menos nuvens esparsas. Haverá maior nebulosidade nos morros entre a Serra e o Litoral Norte nesta terça-feira (29). As informações são da Metsul Meteorologia.

Chove em pontos da Metade Norte e do Leste, especialmente à tarde, à medida que o ar úmido que vem do mar interage com a atmosfera aquecida sobre o continente e favorece nuvens carregadas. A chuva, embora muito irregular, pode ser forte em pontos localizados. A tarde é quente com forte calor na Metade Oeste. O vento de Leste sopra por vezes com rajadas.

Nesta terça-feira (29) o sol aparece acompanhado de nuvens na Capital e na Região Metropolitana. Em alguns períodos do dia pode haver maior nebulosidade. A chuva pode ser isolada e passageira, até na forma de pancadas fortes e localizadas, especialmente em horas da tarde. O começo da manhã é de temperatura agradável, mas a tarde é quente e com rajadas de vento de Leste.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 14°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 19ºC