Espaço com atendimento 24h abrigará mulheres vítimas de violência em Porto Alegre 

Um espaço disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender mulheres vítimas de violência, a Casa Betânia está apta a iniciar o acolhimento desta população em Porto Alegre. O lugar irá proteger e encaminhar mulheres para os serviços da rede de proteção às vítimas de violência. Representantes da prefeitura da Capital realizaram uma vistoria técnica no local nesta segunda-feira (28).

A responsabilidade da Casa Betânia é da Coordenadoria da Mulher da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e gestão da Organização Social Civil Centro Social Gianelli. A coordenadora dos Direitos das Mulheres da SMDS, Fernanda Mendes Ribeiro, reiterou a necessidade das mulheres saberem que podem contar com um atendimento diferenciado. “As mulheres de Porto Alegre não estão sozinhas, há toda uma rede que dá apoio em diversos casos, além de um acolhimento de verdade, feito a partir do entendimento da real necessidade de cada mulher”, destacou Fernanda.

Além de serem acolhidas, as mulheres serão orientadas para exercitar sua autonomia e recuperar a autoestima. A primeira-dama Valéria Leopoldino ressaltou as qualidades da estrutura da casa. “Essa pauta está no nosso coração desde sempre. A mulher só vai deixar de ser vítima, junto com nossas meninas, se nossos homens forem tratados. Precisamos também do engajamento dos demais homens no trabalho da proteção, da parceria para corrigir os desvios que ocorrem diariamente na vida das mulheres e meninas”, destacou.

Dados de violência contra a mulher:

A violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, patrimonial ou psicológico, tanto na esfera pública como privada. O Rio Grande do Sul registrou 41.621 casos de violência contra a mulher desde janeiro de 2022. Destes, 6.534 foram em Porto Alegre. As mulheres da Capital registraram 2.493 ameaças e 1.827 casos de lesão corporal. Houve sete casos de feminicídio consumado.

Canais para denúncia:

Cram- Centro de Referência de Atendimento à Mulher- 3289.5110

Delegacia da mulher de Porto Alegre: (51) 3288-2673 ou (51) 3288-2173

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher

Defensoria pública (Núcleo Especializado de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar): (51) 3225-0777

190- Brigada Militar