Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 19 a 25 de novembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 19 e 25 de novembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

A primeira franquia da paranaense Sirène Fish & Chips & Fun estreia no sábado (19). Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.

Parque Pontal tem elementos que farão o porto-alegrense e visitantes conectarem com marcas do passado. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.

O Marujo Marisqueria e Bar é o novo empreendimento do grupo Yashar, que comanda o Armazém Box 18, o Chica Parrilla e Bar e O Mureta no bairro Rio Branco em Porto Alegre. Matéria: Duda Guerra (Geração E). Foto: Luiza Prado/JC.

O primeiro atacarejo do maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul vai demorar um pouco mais para abrir. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.

Empreendedor está à frente do Cairo Bar, espaço temático localizado na rua da República, nº 163. Matéria: Giovanna Sommariva (Geração E). Foto: Giovanna Sommariva/Especial/JC.