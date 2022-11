Operação da Trensurb tem alterações nesta sexta-feira

Os trajetos da Trensurb sofrem alterações nesta sexta-feira (25) até as 16h, com transbordo na Estação Sapucaia. O motivo é a execução de medidas de contenção para evitar danos e furtos a cabos de sinalização do metrô.

Até 16h, serão adotados dois carrosséis (percurso de ida e volta) distintos: um entre as estações Mercado e Sapucaia, outro entre as estações Sapucaia e Novo Hamburgo, sendo necessário fazer o transbordo na Estação Sapucaia para aqueles que desejarem seguir o trajeto.

Normalmente, a Trensurb opera com carrossel único entre as estações terminais Mercado e Novo Hamburgo, porém a estratégia de dois carrosséis separados será utilizada para permitir a manutenção dos intervalos normais no trecho que não será afetado pela execução dos serviços na via.

Os intervalos entre trens serão normais, de 12 minutos, no trecho Mercado – Sapucaia e de 20 minutos no trecho Sapucaia - Novo Hamburgo. Nos demais horários, a operação segue a tabela normal de dias úteis.