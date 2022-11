Governo do RS publica recomendações para evitar alastramento de subvariante da Covid

Após constatar o aumento da circulação das subvariantes Covid-19 BQ.1 e BE.9 no Rio Grade do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) prepara nota técnica pedindo à população que reforce os cuidados contra o vírus. Na segunda-feira (21), o órgão publicou em seu site um novo informe com recomendações para evitar o alastramento do vírus.

Devido à alta possibilidade de transmissão, entre as recomendações estão o uso de máscaras em locais fechados, principalmente entre a população mais vulnerável, e o isolamento por sete dias das pessoas com diagnóstico confirmado. Também é reforçada a recomendação para que as pessoas com a vacinação atrasada procurem se imunizar.

Dados levantados pela SES apontam que, no acumulado de sete dias, os casos de positivados triplicaram no RS, passando de um pouco mais de 1 mil, no início de novembro, para os atuais 4,6 mil. As internações clínicas aumentaram de 78 para 181, e nas UTIs a elevação de internações foi menor, de 20 para 36 casos. Os óbitos não apresentam elevação significativa.

De acordo com a Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), a maior mortalidade por Covid-19 entre a população acima dos 60 anos entre março e novembro foi de pessoas sem o esquema vacinal primário, isto é, sem as duas primeiras doses, com 451 óbitos por 100 mil pessoas. No caso de pessoas com o esquema completo, correspondente à quarta dose, a mortalidade é quase nove vezes maior, com 56 vítimas.

“Quanto mais dose, melhor resposta. Há uma tendência de aumento de surtos em ambientes hospitalares e instituições de longa permanência. Mas o segundo reforço diminui a taxa de mortalidade de forma significativa”, disse Tani Ranieri, diretora do Cevs. “Quanto mais doses pudermos dar a esta população para que resgate esta resposta imune, mais evitaremos óbitos ao longo do tempo”, afirma a diretora.

O que diz o Informe

Diante da detecção, no Estado, da nova variante BQ.1 e sua rápida disseminação no Rio Grande do Sul, gerando o aumento de novos casos da COVID-19 recomendamos:

- Atualização do status vacinal da população não vacinada ou com esquema vacinal incompleto para sua faixa etária;

- Utilização de máscara:

- Indivíduos imunocomprometidos, idosos e com comorbidades, em locais fechados ou pouco ventilados com grande concentração de pessoas, por serem mais suscetíveis a desenvolver casos graves quando infectados pelo Sar Cov-2;

- Indivíduos sintomáticos respiratórios para evitar a transmissão do quadro clínico;

- Contactantes domiciliares assintomáticos de casos confirmados de Covid-19;

- Indivíduos, principalmente aqueles com maior vulnerabilidade, que apresentarem sintomas compatíveis com síndrome gripal deverão procurar assistência médica para confirmação diagnóstica e monitoramento;

- Os casos confirmados de Covid-19 deverão manter-se afastados por um período máximo de 7 dias ou por 5 dias com teste negativo para Sar Cov-2;

- Intensificar a testagem, por meio do Teste Rápido de Antígeno, dos casos suspeitos de Covid-19