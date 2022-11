Rio Grande do Sul tem predomínio de uma massa de ar seco nesta quinta-feira

Uma massa de ar seco predomina ao longo desta quinta-feira (24) com expectativa de sol e poucas nuvens no Rio Grande do Sul. A amplitude térmica será maior em relação aos últimos dias. As informações são da Metsul Meteorologia.

No turno da manhã desta quinta-feira (24) pode fazer um pouco de frio com mínimas entre 7ºC e 9°C, principalmente, em áreas de Serra. A tarde tem sol e baixa umidade relativa do ar com previsão de aquecimento rápido. Os modelos meteorológicos indicam temperaturas máximas entre 31ºC e 33°C na Metade Oeste e Sul. Na sexta-feira (25) o tempo segue firme com previsão de calor mais intenso à tarde.

O tempo fica firme com sol e a temperatura sobe no período da tarde em Porto Alegre. O vento se intensifica à tarde com rajadas fracas provenientes do quadrante Sul/Sudeste. Na sexta-feira (25) o tempo segue ensolarado com maior amplitude térmica. No fim de semana o sol aparece entre nuvens, contudo, sem chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 16ºC