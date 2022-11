Polícia Federal deflagra operação para repressão ao mercado ilegal de vinhos

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (23), a Operação Reino Proibido, para reprimir a introdução ilícita de bebidas alcoólicas (crime de descaminho) em território nacional, principalmente de vinhos trazidos da Argentina. Os policiais federais cumpriram três mandados de busca em Eldorado do Sul (dois) e Cachoeirinha (um) e executaram ordens judiciais que determinaram o sequestro e a restrição de circulação e transferência de veículos pertencentes aos investigados. Em um dos locais de busca, foram localizadas e apreendidas 120 caixas de vinhos estrangeiros ilegais, que foram encaminhadas à Receita Federal.

A investigação da Polícia Federal teve início em abril de 2022 com a apreensão, no município de Lajeado, de um homem que transportava 392 garrafas de vinhos estrangeiros sem a correspondente documentação comprobatória de pagamento de tributos devidos pela importação. A partir de novas diligências, os policiais federais apuraram que uma pessoa residente na cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e titular de uma empresa de comércio de bebidas seria o verdadeiro proprietário da carga de vinhos apreendida em Lajeado.

A Polícia Federal estima que os investigados realizavam cerca de 10 viagens mensais para a Argentina, com a introdução e o transporte de mais de 72 mil garrafas de bebidas estrangeiras em 2022 e R$ 3 milhões em impostos federais não recolhidos somente neste ano. O nome da operação foi batizada de "Reino Proibido" porque no curso da investigação, a Polícia Federal apurou que um dos investigados, ao vangloriar-se a seus amigos sobre suas viagens e valores obtidos com seus negócios ilícitos, dizia que tinha a pretensão de se tornar o "Rei dos Vinhos".