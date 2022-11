Secretaria de Educação promove formação antirracista a professores e supervisores escolares

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) está com inscrições abertas para o Curso de Formação Antirracista direcionado para professores, supervisores e orientadores pedagógicos. As aulas serão on-line e no formato autoinstrucional pelo Portal Educação.

O Programa Educação Antirracista, segundo a Seduc, tem como objetivo inserir a pauta nas escolas e agregar uma série de ações para promover a equidade racial e valorizar a história e a cultura afro-gaúcha na matriz curricular dos estudantes. Outro propósito, é dispor de professores da rede estadual de todas as áreas do conhecimento para que utilizem referências africanas e indígenas de forma transversal aos componentes curriculares em sala de aula.

Neste ano, será disponibilizado o módulo 1, com conteúdo sobre Letramento e carga horária de 20h. Já o módulo 2 começará em 2023, ofertando as matérias de Ciências da Natureza, Ciência Humanas, Matemática, Língua Portuguesa e Ensino Religioso. Os profissionais escolherão a área de conhecimento, com carga horária de 40h, de acordo com sua atuação. As inscrições podem ser feitas aqui

“Acredito que a educação é um dos pilares para a equidade racial no Brasil. Há um grande reparo a ser feito com a população negra que, a partir destes aprendizados iniciais nas escolas, irá gerar transformações futuras para a sociedade”, considera a secretária Raquel Teixeira.