Rio Grande do Sul tem garoa na Serra, Litoral e Costa Doce nesta quarta-feira

A quarta-feira (23) começa com variação de nuvens, umidade e garoa em trechos da Serra, Grande Porto Alegre, Litoral e Costa Doce. Na Metade Oeste o tempo fica firme com sol desde cedo. No começo da manhã as mínimas ficam ao redor de 10°C na fronteira Oeste e na Campanha. As informações são da Metsul Meteorologia.

Já durante a tarde, que será ensolarada em todas as regiões, esquenta com máximas entre 26ºC e 28°C. Nos próximos dias uma massa de ar muito seco irá garantir tempo ensolarado de Norte a Sul com grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul.

A umidade segue presente no começo do dia com o céu nublado e garoa esparsa nesta quarta-feira (23) em Porto Alegre e Região Metropolitana. Entre a tarde e à noite as nuvens se afastam. Amanhã (24) e na sexta-feira (25) o tempo fica aberto, ensolarado e com grande variação térmica. No fim de semana as nuvens aparecem, com chance de chuva no domingo (27).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 10°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 18ºC