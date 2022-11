Canoas começa a vacinar crianças a partir de 6 meses contra a Covid no sábado

A prefeitura de Canoas dará início no próximo sábado (26) à vacinação das crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades. A imunização dessa faixa etária será realizada somente aos sábados, mediante agendamento prévio, feito diretamente na unidade de saúde Santa Isabel, na rua Frei Orlando, 141, Centro ou pelo telefone 3236-1659.

A diretora de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, Elisiane Amorim, explica que o agendamento é necessário para evitar o desperdício de doses. “Cada frasco possui 10 doses e, quando aberto, deve ser utilizado em até 12 horas”.

Canoas recebeu do governo do Estado 490 doses do imunizante. O número estimado de crianças – com e sem comorbidades – é superior a 13.500 indivíduos.

A Covid Baby, como é popularmente chamada, é da fabricante Pfizer-BioNTech e está autorizada pelos órgãos internacionais e nacionais de saúde, dentre eles, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O esquema de vacinação será composto de três doses. As duas iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose, aplicada, pelo menos, oito semanas após a segunda dose.

Confira lista das comorbidades

– Diabetes mellitus

– Pneumopatias crônicas graves

– Hipertensão Arterial Resistente

– Hipertensão arterial estágio 3

– Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

– Insuficiência cardíaca (IC)

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

– Cardiopatia hipertensiva

– Síndromes coronarianas

– Valvopatias

– Miocardiopatias e Pericardiopatias

– Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

– Arritmias cardíacas

– Cardiopatias congênita

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

– Doenças neurológicas crônicas

– Doença renal crônica

– Imunocomprometidos

– Hemoglobinopatias graves

– Obesidade mórbida

– Síndrome de Down

– Cirrose hepática