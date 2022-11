Conferência nacional para profissionais de tecnologia acontece em dezembro

A conferência TDC (The Developer's Conference) Future, evento nacional voltado para profissionais de tecnologia, vai acontecer entre os dias 6 e 8 de dezembro, em formato híbrido: presencialmente na UniRitter Campus Zona Sul, em Porto Alegre, e transmissão simultânea pela plataforma Hopin. O evento é gratuito.

O tema central será ‘O papel da tecnologia na construção do amanhã’, reunindo gestores, especialistas e profissionais da área para debater o futuro da tecnologia, o impacto na vida das pessoas e seu papel na transformação da sociedade.

“A realização do TDC na UniRitter significa um passo importante para que os temas da área da tecnologia e do desenvolvimento de softwares possam ser debatidos por profissionais da academia e do mercado e uma oportunidade de imersão, crescimento e formação de networking para os estudantes”, ressalta o professor Luciano Bessauer, coordenador regional da conferência.

A seleção de palestras nacionais e internacionais foi feita a partir de propostas submetidas ao evento. Serão mais de 30 trilhas paralelas, que abordarão os assuntos mais relevantes do mercado, como: Agile; Arquitetura; APIs & Microservices; Testes; Web & Mobile; Design; DevOps & Cloud; Inteligência Artificial & Dados; Transformação Digital & Inovação. A programação está no site thedevconf.com/tdc/2022/future/. Segundo Yara Mascarenhas, fundadora do TDC, a seleção de 2022 amplia a diversidade dentro das comunidades de tecnologia.

Sobre o TDC

Com mais de mil conferencistas por edição, somando 4 mil ao ano, o TDC é o maior evento relacionado ao desenvolvimento de software no Brasil, conectando organizadores de meetups e eventos, palestrantes, empresas e patrocinadores em uma única plataforma. São conferências dinâmicas com objetivo de apresentar os tópicos mais importantes de acordo com as necessidades locais e internacionais. Por esta razão, cada dia tem mais de dez trilhas paralelas, que funcionam como eventos independentes, organizados por especialistas nos temas.