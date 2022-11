Segunda dia de prova do Enem é marcado por forte calor em Porto Alegre

Forte calor marcou a segunda e última rodada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Porto Alegre, onde mais de 46 mil candidatos estavam inscritos. A temperatura superou os 30º centígrados. No campus da Pucrs, onde mais de 7 mil candidatos fariam prova, o fluxo ficou mais intenso no fim da manhã deste domingo (20), e inscritos chegavam com reforço de garrafinhas de água em mãos.

“Seria melhor tuitar mais perto da janela”, recomenda Ananda Aquino, 17 anos, primeiro Enem. A amiga Amanda Pedotte, 18 anos, levou uma garrafa bem grande de água. “Coloquei gelo, mas derreteu”, lamenta Amanda.

Mesmo com o forte calor, os ambulantes não estavam muito animados com as vendas de água, que estão 40% menores este ano no Enem em Porto Alegre, diz Danilo Vicente da Silva, que há 23 anos está nas provas fazendo plantão em frente ao campus.

“Eles (candidatos) estão trazendo kit com água e bolachinha”, justifica Silva. “É a crise, querem economizar.” Silva vendia 200 garrafinhas em edições passadas, com exceção do exame de 2021, em meio a pandemia. Ele levou 120 garrafinhas, quando em outros anos eram 200.

Na entrada da Pucrs, também chamou a atenção um painel posicionado logo após o portão principal. O painel dava alerta obre o local das provas. Muitos candidatos não chegam a tempo, pois fazem confusão sobre qual portão vale na hora de encerrar o horário para ingressar.

O alerta estampou em letras maiúsculas que o que vale "é o prédio onde o candidato fará a prova e não a entrada principal do campus".

Amanda (esquerda), com a amiga Ananda, levou uma garrafa grande de água para a prova. Foto: Patrícia Comunello/JC