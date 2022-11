Porto Alegre abre seleção de professores para escolas municipais

Porto Alegre abriu seleção para contratação temporária de professores para atuar nas escolas do município. A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) lançou edital no Diário Oficial na quinta-feira (17). Pelo menos 91 vagas são para chamamento imediato, informa a prefeitura.

Segundo nota, o excedente de profissionais aprovados na seleção poderá ser utilizado no atendimento das 850 vagas temporárias. Além disso, a prioridade será convocar candidatos habilitados e disponíveis de um processo seletivo de 2021.