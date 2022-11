Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 38 milhões

O Concurso 2.540 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (19) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 38 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. O último concurso, quarta-feira (16), não teve ganhadores e o prêmio acumulou para este sábado. Foram sorteadas as dezenas 01 - 23 - 32 - 33 - 36 e 59.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal - acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.