RS não registra bloqueio de estradas neste sábado

Apesar de alguns estados brasileiros terem verificado bloqueios de rodovias neste sábado (19) causados por manifestantes que ainda não se conformaram com a derrota do atual presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições, esse não foi o caso do Rio Grande do Sul. De acordo com balanço divulgado às 8h57min pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia na ocasião 18 estradas no País com o fluxo totalmente interrompido, sendo que nenhuma era gaúcha. Os bloqueios foram constatados nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará e Paraná. A PRF ainda informou que foram 1.173 manifestações desfeitas pelo País e apontou nove interdições de vias (fluxo parcialmente interrompido).